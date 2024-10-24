Діти з Німеччини провели три тижні в дитячому таборі «Артек» в окупованому Росією Криму. Окрім цього, у таборі, імовірно, відпочивали діти з Фінляндії та Франції. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на німецький портал t-online в четвер, 24 жовтня.

На фотографії групи дітей під час їхнього перебування в Криму видно великий німецький прапор, а поруч із ним – менші за розміром французький і фінський прапори.

Група дітей з Німеччини, Фінляндії та Франції на відпочинку в окупованому таборі «Артек» (Фото з відкритих джерел)

ЗМІ зауважують, що фото з іноземними гостями «Артеку» опублікували на сторінках табору, а також поширила російська пропаганда. Російський дім у Парижі також розмістив ці фотографії.

У відповідь на запит журналістів Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що вже давно діє застереження щодо поїздок в Україну, в тому числі на Кримський півострів. У своєму попередженні МЗС країни також заявило, що наразі в Криму не можна отримати консульський захист.

Німецький портал t-online пише, що російська влада вклала в табір «Артек» сотні мільйонів євро, аби реалізувати на його базі провідний проєкт з патріотичного виховання молоді. Відомо, що росіяни активно використовують табір для перевиховання дітей, зокрема, з окупованих територій України. У таборах дітям нав’язують так званий «російський патріотизм», аби сформувати лояльність до Росії.

На базі таборів перевиховання часто відбуваються мілітаризовані заходи. Під час перебування в «Артеку» німецькі діти, імовірно, зустрічались з представниками путінської партії «Єдина Росія», а також російськими військовими, що скоюють воєнні злочини в Україні. До прикладу, одним з запрошених гостей був російський солдат, який брав участь у захопленні Бахмута з найманцями ПВК «Вагнер».

Наразі невідомо, як саме діти з Німеччини потрапили до анексованого Криму, який Берлін офіційно визнає українською територією. Законний в’їзд до Криму можливий лише з України.

Як зазначає t-online, в останні роки не повідомлялося про жодні інші візити дітей з Німеччини в «Артек». У 2017 році пропагандистський канал RT повідомив, що десять дітей з Берліна і Саксонії приїхали туди з вчителькою з Берліна.