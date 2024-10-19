Підлітки з окупованої Донеччини побували в місті Набережні Челни, що за понад 1000 км від України

Уряд Росії продовжує активно лобіювати програми з так званого патріотичного виховання дітей на окупованих територіях України. Загарбники регулярно проводять відправлення в Росію школярів різного віку. Про це повідомили в Центрі національного спротиву, 18 жовтня.

«Цього разу 95 учнів із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років пройдуть пропагандистський вишкіл в Набережних Челнах за путінською програмою “Університетські зміни”», – зазначено в повідомленні.

У Центрі нацспротиву кажуть, що такі заходи є частиною «ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури».

«Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Кремль поставив план для кожного свого регіону – щорічно брати шефство над щонайменше 2,5 тис. маленьких українців», – розповідають в центрі.

Додамо, за інформацією Регіонального центру прав людини, протягом літа 2024 року російська влада вивезла з окупованих територій України до таборів перевиховання 40 тис. українських дітей. Це вдвічі більше, ніж торік. Аналітики Центру виявили 13 таборів перевиховання на окупованій території України, ще 18 – у Білорусі та 67 – у Росії.

Мілітаризація дітей та молоді на окупованих українських територіях

Наприкінці вересня стало відомо, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни разом з колаборантами на базі місцевих шкіл створюють спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів. У такий спосіб загарбники готують нове покоління, яке буде лояльне до окупантів та буде готове брати участь у війнах Кремля.

Тим часом на окупованій Луганщині росіяни посвячують першокласників у створених за радянськими зразками «орлят-вереснят». За чотири роки вони стануть піонерами, а в 10-11 класах – «трудівниками».

Раніше також повідомляли, що росіяни на окупованих територіях України планують залучити так званих «ветеранів СВО» для роботи в університетах.