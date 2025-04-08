В кабінеті директора згоріли документи та техніка

На Буковині поліцейські затримали хулігана, який вночі проник в школу і підпалив кабінет директора. Пожежа і підпал стався в Чернівецькому районі. Зловмисником виявився 19-річний житель села Звенячин Кострижівської громади. Йому оголосили про підозру, за скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Пожежа в школі сталася вночі 7 квітня. Про інцидент в поліцію повідомив директор навчального закладу в Чернівецькому районі. Керівник зазначив, що невідома особа розбила вікно у вхідних дверях, проникла в приміщення школи та підпалила майно, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 8 квітня.

Поліцейські, які приїхали на місце виклику, провели слідчі дії та розшукали порушника. Ним виявився 19-річний чоловік. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник в кабінеті директора підпалив документи та оргтехніку. Наразі суму завданої матеріальної шкоди навчальному закладу встановлюють експерти.

Співробітники поліції затримали хулігана. Під час допитів він не зміг пояснити свої дії. Слідчі поліції наразі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Також суд має обрати запобіжний захід. 19-річному буковинцю загрожує до 10 років позбавлення волі.