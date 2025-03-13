У результаті підпалу автомобіль згорів майже повністю

Поліцейські затримали 23-річного мешканця Дрогобицького району на Львівщині, який на початку березня у Трускавці підпалив автомобіль BMW, що належав його знайомій. За даними слідства, хлопець вчинив підпал з мотивів особистої неприязні.

За даними поліції Львівщини, 2 березня близько 23:00 у подвір’ї багатоквартирного будинку на вул. Скоропадського у Трускавці згорів автомобіль BMW 330, який належав 24-річній місцевій мешканці. Причиною займання був підпал.

Камери відеоспостереження, розташовані в рамках програми «Безпечна Львівщина», зафіксували зловмисника, який підійшов до авто, облив його легкозаймистою сумішшю, підпалив та втік. Згодом поліцейським вдалося затримати причетного до злочину 23-річного мешканця одного з сіл Дрогобицького району.

Палія затримала поліція

У затриманого вилучили речові докази. За даними слідства, причиною вчинення злочину стала особиста неприязнь.

Зловмиснику повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.194 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до 10 років. За рішенням суду, підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.