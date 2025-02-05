Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок військовому Ярославу К., який посеред ночі спалив автомобіль Volkswagen. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну та зобов’язав сплатити власнику авто 713,6 тис. грн.

Як вказано в матеріалах справи, Ярослав К. був призваний на службу по мобілізації. 31 березня 2024 року близько 3:30 у селі Станимир Ярослав К. вирішив підпалити припаркований автомобіль Volkswagen Transporter, що належить ТзОВ «Агріконстракшин». Для цього він взяв із дому пляшку з бензином, вилив його на автомобіль і підпалив його.

Унаслідок підпаду власник автомобіля зазнав збитків на 1,2 млн грн. У суді Ярослав К. свою винну визнав та пояснив, що тієї ночі був сердитим. Представниця фірми «Агріконстракшин» повідомила, що під час досудового слідства Ярослав К. сплатив 100 тис. грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Олександра Гуняк визнала Ярослава К. винним в умисному підпалі за ч. 2 ст. 194 ККУ та призначила йому 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання та призначив 3 роки іспитового терміну.

Суд зобов’язав Ярослава К. сплатити понад 80 тис. грн витрат на експертизи та компенсувати 713,6 тис. грн для ТзОВ «Агріконстракшн». Цей вирок можна оскаржити в апеляції.