Зловмисники підпалили двері квартири 26 листопада 2024 року

Залізничний районний суд міста Львова визнав винними чернігівця Максима Воскобойнікова й львів'янина Івана Фалатюка в умисному знищенні майна. Воскобойнікову призначили три роки умовного терміну, а Фалатюк отримав шість років в'язниці. У вироку йдеться, що обвинувачені у листопаді 2024 року підпалили вхідні двері квартири військового.

Згідно з матеріалами справи, Воскобойніков і Фалатюк, яких неодноразово судили за хуліганство та крадіжки, 26 листопада 2024 року змочили ганчірку у бензині й заштовхали під двері помешкання в багатоповерхівці. Крім цього, палії залишили записку з написом «справа батька живе» із зображенням свастики. Один з чоловіків зняв вогонь на відео. Пожежу помітили сусіди й загасили вогонь. Потерпілий мешканець квартири отримав 15 тис. грн матеріальних збитків.

У суді Іван Фалатюк розповів, що напередодні 26 листопада 2024 року, з ним зв'язався невідомий та повідомив, що йому потрібно налякати мешканців однієї з львівських квартир, які нібито винні йому гроші. Фалатюк вирішив піти й підпалити квартиру з Воскобойніковим. За словами обвинуваченого львів'янина, він не знав, що у квартирі мешкає військовий і про це йому розповіли вже у відділку поліції. Крім цього, Фалатюк сказав, що за підпал вони не отримали жодних грошей, оскільки як тільки надіслали відео з пожежі, то замовник їх заблокував.

У суді Фалатюк та Воскобойніков визнали провину та розкаялись. Потерпілий військовослужбовець повідомив, що Воскобойніков відшкодував матеріальну шкоду й просив для нього мінімальне покарання.

Суддя Андрій Ліуш визнав винними Максима Воскобойнікова та Івана Фалатюка в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ). Фалатюк отримав шість років в'язниці, а Воскобойнікова звільнили від відповідальності, призначивши три роки іспитового терміну. Засуджені мають сплатити понад 136 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.