21-річний мешканець Вінничини спалив на Закарпатті три автомобілі

Ужгородський міськрайонний суд визнав 21-річного жителя Вінничини винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та підпалі чужого майна. За спалені на замовлення спецслужб РФ автомобілі Червоного Хреста та ЗСУ обвинуваченому призначили 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 24 лютого, на вінничанина у Telegram вийшов представник російських спецслужб і запропонував гроші за серію підпалів, які б мали розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні.

«Протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України. Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією затримали зловмисника у вересні 2024 року, як тільки він підпалив третю автівку», – зазначили в Службі безпеки України.

Ужгородський міськрайонний суд визнав 21-річного жителя Вінничини винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою).

Обвинуваченому призначили 5 років позбавлення волі.