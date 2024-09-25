Підозрюваний підпалив дві автівки на парковці по вулиці Миколи Боб’яка в Ужгороді

У четвер, 25 вересня, Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту 22-річного мешканця міста, якого підозрюють у підпалі автомобілів, що належали військовим, а також осередку Червоного Хреста у Закарпатській області.

Як повідомили у прес-службі суду, 16 вересня підозрюваний за попередньою змовою з невстановленими особами підпалив кілька транспортних засобів, що належали військовослужбовцям та організації, яка займаються гуманітарною допомогою.

Ймовірно, йдеться про два Nissan X-trail, які згоріли в цей день на вулиці Миколи Боб’яка в Ужгороді. Тоді про підпал свого автомобіля повідомили у Закарпатському осередку Червоного Хреста.

«Відповідно до показань свідків та даних відеоспостереження, підозрюваний разом зі спільниками намагався організувати ще кілька подібних актів вандалізму, проте ці спроби були своєчасно припинені правоохоронцями», – розповіли в Ужгородському міськрайонному суді.

Суд обрав 22-річному ужгородцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу затриманому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.