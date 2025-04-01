Пожежа сталася вночі 12 липня 2024 року в магазині «Арісто» у Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок братам Тарасу та Захару Шепелі за підпал магазину коктейлем Молотова. Чоловіки приїхали з Волинської області у Рівне, аби влаштувати пожежу. За скоєне їм призначили по два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 28 березня, вночі 12 липня 2024 року Тарас і Захар Шепеля кинули коктейль Молотова в магазин «Арісто», що розташований на вулиці Академіка Грушевського у Рівному. За даними слідства, обвинувачені приїхали з Волинської області, аби на замовлення підпалити приміщення меблевої крамниці. Магазин згорів частково, оскільки пожежу загасили свідки події та працівники поліції охорони.

Обидва обвинувачені визнали свою провину та співпрацювали зі слідством.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Тарасу та Захару Шепел винним за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньо змовою), проте звільнив від основного покарання й призначив кожному по два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.