Першу виставу у ляльковому театрі поставила учениця Леся Курбаса Антоніна Мацкевич

Львівський академічний обласний театр ляльок 8 квітня відзначає 80-ту річницю з часу заснування. Театру присвоять ім’я засновниці – Антоніни Мацкевич. Вона була ученицею Леся Курбаса. Також театр планує створити власний музей. Про це повідомили у Львівській обласній раді.

«На художній раді ми прийняли рішення присвоїти театру ім’я засновниці Антоніни Мацкевич. Працюючи в надзвичайно складних умовах радянської окупації, Антоніна Мацкевич створила театр ляльок, використовуючи в роботі прийоми вчителя Леся Курбаса. Антоніна Мацкевич наповнювала радянську швидкоспечену драматургію мистецькими знахідками, поставила дитячу оперу Лисенка. Переховувала бандуриста й учня Олекси Новаківського Юрія Сінгалевича, за що отримала гоніння і забуття», – зазначила керівниця театру Уляна Мороз.

Будівля театру, раніше – реміснича палата

Будівлю на тодішній площі Гольцмаркт збудували у 1912-13 роках як Ремісничу палату. Її фасад прикрасили скульптурами коваля і муляра. Всередині на стелі збереглися фрагменти автентичного сецесійного вітража з ковальством. Будівлю Ремісничої палати здавали в оренду. Підприємець Марек Парізер у великому залі 1926 року облаштував кінотеатр «Штука» на 290 глядацьких місць,. У міжвоєнний період кінотеатр називався «Балтик».

Ще у Ремісничій палаті працював Будинок народної творчості. Його в 1940 році заснувала Антоніна Мацкевич разом зі своїм чоловіком Сергієм Стешенком, там навчали дітей і молодь акторської майстерності. У 1945 році вона заснувала театр ляльок. Як зазначають на сайті театру, спершу у складі театру ляльок було лише сім акторів, столяр, скульптор, художник, акомпаніатор та кравчиня.

Антоніна Мацкевич два роки навчалася в акторські студії Леся Курбаса. У Львові вона створила 60 вистав. Першою була вистава «Гусеня», останньою постановкою була «Ніч перед Різдвом».

«Курбас звертав увагу на традиції українського народного вертепу і запропонував Антоніні досліджувати ляльку, яка, як людина, має душу. З першою виставою “Гусеня”, режисером якої була Антоніна Мацкевич, театр дебютував 8 квітня 1945 року. Допомагав створювати театр чоловік режисерки Сергій Стешенко», – розповіли у ЛОР.

Найпопулярнішими героями вистав цього театру були: Івасик Телесик, Коза-Дереза, Пан Коцький, і символи театру – король Данило та його син Лев. Зазначимо, що зараз площа, на якій розташована будівля театру, має назву Данила Галицького.

Ляльки театру

«Цікаво те, що Антоніна Мацкевич мала свою філософію, яку приховувала від радянської влади. Часто на гастролях перед виставою був вступ, який розігрувався лялькою королем Данилом і його сином Левом. Саме королевича Лева пані Антоніна зобразила на логотип театру і для радянської влади назвала Івасиком – Телесиком. Королевич Лев був у середині щита – герба, який увінчувався трьома вежами. В особливо тяжких часах, заставляли замалювати середній зубець, щоб не нагадував тризуб», – розповіли у театрі.

У планах театру – створити музей, концепцію якого має напрацювати Влодко Кауфман. Його облаштують у незадіяних приміщеннях будівлі театру, він матиме окремий вхід.