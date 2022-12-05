На території Молдови після обстрілу РФ території України впала ракета

У понеділок, 5 грудня, на території Молдови після чергового ракетного удару РФ по Україні виявили уламки ракети. Про це повідомляє портал Newsmaker.

Співробітники МВС виявили ракету поруч з кордоном, поблизу міста Бричани. Як зазначають, її знашов патруль прикордонної поліції, оскільки у зв’язку з обстрілами контроль за кордоном посилили. Район очепили поліція та прикордонники, очікують прибуття спеціалізованих служб.

Також державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання. 5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.

Попередній такий інцидент стався вранці 31 жовтня – на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча.

У зв’язку з цим МЗС Молдови оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту; у відповідь РФ вислала одного молдовського дипломата.