Під час обшуку в Львові та Тернополі вилучили 53 DJI Mavic

Поліцейські спільно з кіберполіцією викрили в Тернополі організовану злочинну групу, яка привласнила понад 100 дронів для ЗСУ та ошукала продавців на 11 млн грн. Керівником шахрайства став тернополянин, він до злочинного замислу залучив ще двох спільників. Ошукував волонтерів та продавців техніки в Тернополі, Львові та Києві. Правоохоронці вже їх затримали і оголосили підозри.

За даними слідства, шахраї входили в довіру насамперед до волонтерів та військових. Їм вони пропонували квадрокоптери із-за кордону за низькими цінами, повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 8 квітня. Тернополянин придумав схему, щоб не викликати підозр. Він зареєстрував ФОП на підставну людину та спочатку зі своїми спільниками продавали замовникам по кілька дронів – переважно по 3-5 одиниць з частковою передплатою. Це дозволило встановити довірливі стосунки з волонтерами та військовими, які купували ці дрони.

«Після цього шахраї пропонували купити великі партії квадрокоптерів за ще нижчою ціною, але з повною передплатою. Коли потерпілі перераховували кошти, то вони переставали виходити на зв’язок і блокували контакти замовників», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Отримані гроші тернополянин зі спільниками одразу виводили на криптогаманці чи рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності. Потім гроші знімали та ділили між собою. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували.

Під час розслідування шахрайства з закупівлею дронів, поліцейські виявили, що підозрювані ошукали не тільки покупців, але й продавців квадрокоптерів. Купуючи спочатку невеликі партії з відстрочкою оплати, вони розраховувались повністю, а після цього замовляли більше і обривали будь-який звʼязок. За 9 місяців вони ошукали щонайменше 9 продавців на загальну суму 10,7 млн грн.

Під час проведення обшуків в Києві, Тернополі та Львові правоохоронці вилучили 53 квадрокоптери DJI Mavic, дорогоцінні метали, значну суму готівки у різній валюті, автомобілі, мобільні телефони, компʼютери, фінансові звіти. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також поліцейські проводять перевірку, хто ще міг бути причетний до оборудок.

Організатору та двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.