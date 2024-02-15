Зліва на право – Олеся Матякіна, Ірина Приступа, Назар Ткаченко

Правоохоронці викрили трьох членів злочинного угрупування, які під приводом продажу дронів для ЗСУ ошукали українців більш ніж 45 млн грн. За даними джерел «Української правди», йдеться про про київського підприємця Назара Ткаченка, мешканку Ковеля Ірину Приступу та Олесю Матякіну, яка зараз живе в Туреччині. Всі вони фігурували в розслідуванні ZAXID.NET про фінансову піраміду на закупівлі БпЛА.

Як повідомили 15 лютого в поліції, волонтери збирали гроші на безпілотники різних модифікацій та запчастини до них для потреб ЗСУ.Волонтери шукали на ринку дешевші вартіанти закупівлі БпЛА й знайшли варіант на 20-25% дешевший ринкових цін. Підозрювані спершу виконали кілька замовлень, однак більшість замовників дронів так і не отримали. Загалом 92 людей із різних регіонів перерахували шахраям понад 45 млн грн. Волонтери оплачували товар готівкою, перераховували гроші на банківські картки шахраїв, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм компаній. Після цього, гроші виводили через фіктивне придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які не надавались. Загалом злочинці не поставили 600 дронів.

Організували злочинну схему двоє жінок, які раніше вже фігурували в шахрайських схемах. Зокрема в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків, а в період бензинової кризи продавали недійсні паливні талони. В межах провадження слідчі вже повідомили їм, а також їх спільнику про підозри за ч. 3, 4, 5 ст. 190 ККУ і скерували обвинувальні акти в суд. Організаторка банди переховується за кордоном, поліцейські готують документи, аби оголосити її в міжнародний розшук. Двох інших фігурантів затримали, на час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.

В лютому 2024 року поліцейські провели обшуки в помешканнях підозрюваних на території Києва, Одеської та Волинської областей, під час яких вилучили фінансові документи. Крім цього, на майно фігурантів вартісю понад 4,5 млн грн та 28,6 млн грн на картках суд наклав арешт.

За даними джерел «Української правди», йдеться про про київського підприємця Назара Ткаченка, мешканку Ковеля Ірину Приступу та Олесю Матякіну, яка зараз живе в Туреччині.

Детальніше про імовірне шахрайство з дронами читайте у матеріалі ZAXID.NET «Фінансова піраміда на дронах. Історія про 600 зниклих дронів та кілька мільйонів доларів».