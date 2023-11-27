Військові на фронті не отримали 600+ дронів, а волонтери втратили десятки мільйонів гривень

Підприємиця Олеся Матякіна, яку волонтери звинувачують у шахрайстві на понад 2 млн доларів із закупівлею дронів для військових, заявила, що не причетна до справи, і поскаржилась у поліцію на своїх партнерів. Копію відповідної заяви в Нацполіцію та до Офісу генпрокурора, а також свій коментар вона надіслала ZAXID.NET через адвоката Дениса Бобровника – через кілька тижнів після опублікування тексту про імовірну фінансову піраміду на постачанні дронів. Під час написання цього тексту підприємиця так і не знайшла часу, щоб відповісти на питання журналістки. Однак після виходу матеріалу оперативно сконтактувалась із редакцією через свого адвоката.

За словами Олесі Матякіної, від початку повномасштабної війни вона займалась завезенням в Україну військової амуніції, зокрема одягу. Оскільки вона перебуває в Туреччині, то шукала помічників, які були би в Україні та яким можна було б делегувати частину роботи. Такою помічницею для Олесі Матякіної стала власниця салону краси з Ковеля Ірина Приступа – жінки були знайомі з 2020 року, коли разом закуповували медичні маски.

Олеся Матякіна говорить, що довіряла Ірині Приступі, так само як і Назару Ткаченку та Ані Саакян, з якими її нібито познайомила партнерка. У липні 2023 року, за словами Олесі Матякіної, вона оформила довіреність на Назара Ткаченка «з правом представляти її інтереси перед усіма третіми особами, в тому числі перед фізичними особами та юридичними особами приватного та публічного права з питань отримання, оформлення, відвантаження будь-яких товарів за будь-якими договорами з постачальниками, з питань захисту ії законних прав та інтересів».

Відповідно до цієї довіреності, Назар Ткаченко отримав право подавати та отримувати від імені Олесі Матякіної будь-які довідки та документи, оформлювати та підписувати акти приймання-передачі, накладні за будь-якими договорами з постачальниками, отримувати товари, сплачувати всі необхідні податки, збори та витрати, розписуватись за Олесю Матякіну при отриманні товарів, вирішувати будь-які питання, що можуть виникнути у взаємовідносинах з третіми особами.

За словами Олесі Матякіної, 29 вересня 2023 року вона оформила такі ж довіреності на Ірину Приступу та Ані Саакян.

«Як виявилося пізніше, Назар Ткаченко, Ірина Приступа та Ані Саакян займалися перевезенням військових дронів та спорядження ними українських військових. Олесею Матякіною було відразу надано негативну відповідь на їх пропозицію також займатися такого роду діяльністю», – ідеться в заяві до правоохоронців, надісланій їм 9 листопада 2023 року.

У тій же заяві зазначено, що Назар Ткаченко, Ірина Приступа та Ані Саакян вивели гроші за дрони у криптовалюту і не виходять на зв’язок, а в листі до редакції ZAXID.NET Олеся Матякіна говорить, що закрила частину боргу перед волонтерами «із власної кишені».

Чи знала Олеся Матякіна про дрони, що купує її ФОП?

Олеся Матякіна відмовилась надати журналістам копії довіреностей та відповісти на уточнювальні запитання про те, чи приймаються замовлення на закупівлі дронів досі, якщо ж ні, то коли оформлене останнє замовлення, про спільні відеодзвінки з постраждалими волонтерами тощо. На прохання все ж відповісти, адвокат Денис Бобровник звинуватив ZAXID.NET у написанні замовного матеріалу про Олесю Матякіну, яка нібито не має жодного стосунку до закупівлі дронів.

Водночас, у розпорядженні ZAXID.NET є аудіозапис розмови з волонтерами одесита Олександра Бородіна – так званого траблшутера Олесі Матякіної. У цій розмові Олександр Бородін говорить: «Олеся сама займається дронами, у неї завжди найкращі ціни для волонтерів. У Олесі є можливість доставляти дрони з Китаю, з Польщі, з Бельгії». Окрім того, у жовтні в розмові з волонтеркою Лайті Місріхановою Олександр Бородін заявив, що Олеся Матякіна завезла в Україну 7 тис. дронів.

Яка ситуація з довіреностями?

Довіреність на Назара Ткаченка написана в липні – саме тоді, коли після побудови хорошої репутації та доставки низки дронів волонтерам, почало надходити багато замовлень. Загалом про проблеми з постачанням дронів стало відомо на початку вересня, тому незрозуміло, для чого були довіреності, оформлені на Ірину Приступу та Ані Саакян 29 вересня.

«Мені таку довіреність Матякіна зробила 29 вересня під приводом того, що, можливо, треба буде отримати партію товару і підписатись за неї. Ніяких партій тоді вже не приходило і досі немає. Довіреність я не бачила і нічого не підписувала – її Олеся Матякіна вислала моєму другу, і вона досі лежить у нього в машині», – розповіла ZAXID.NET львівська волонтерка Ані Саакян, яка допомагала Ірині Приступі оформляти замовлення на дрони – була контактною особою.

Куди поділися гроші з рахунків Олесі Матякіної?

Ані Саакян говорить, що вона не мала доступу до рахунків ФОП Олесі Матякіної, але сама підприємиця – мала і бачила увесь рух коштів на своїх рахунках. У переписці, що показала ZAXID.NET Ані Саакян, Олеся Матякіна на запитання від волонтерки, як вона планує повертати гроші, відповідає, що вона їх точно не повертатиме, бо буцімто не причетна, і говорить, що їй відомо, що Ірина Приступа та Назар Ткаченко вивели частину коштів у криптовалюту.

Волонтерка Ані Саакян звернулась із заявою про шахрайство в поліцію, відкрито відповідне кримінальне провадежння. За її словами, на неї тиснуть, щоб вона перестала публічно висловлюватися про ситуацію, і тоді обіцяють повернути гроші. Постраждалі волонтери також говорять про погрози неповерненням коштів через розголос, тому не всі звертаються до правоохоронців.

З 1 листопада Олеся Матякіна, за словами волонтерів, повернула близько 4 млн грн із кількох десятків мільйонів (за різними даними – 50-80 млн грн), що були оплачені на її рахунки та рахунки її партнерів, зокрема Назара Ткаченка.

Чи справді не виходять на зв’язок довірені люди Олесі Матякіної?

У Telegram створений чат постраждалих волонтерів та військових, які не отримали ані дронів, ані повернення грошей. Періодично там відбуваються спільні дзвінки, в яких беруть участь – окремо чи разом – Олеся Матякіна, Ірина Приступа та Назар Ткаченко.

«На останньому дзвінку були усі, але Назар та Ірина пішли раніше», – розповіла ZAXID.NET керівниця БФ «Котики по-київськи» Лайті Місріханова. Тобто слова Олесі Матякіної про те, що вона не має контакту зі своїми довіреними людьми, не відповідають дійсності.

«Вона (Олеся Матякіна – ред.) виходила на одну онлайн-зустріч поговорити, то ще й шеймила тих, хто робить розголос. Мене, наприклад, Лайті (Місріханову – ред.), ще когось. Це найкраще, що вона вміє», – говорить львівська волонтерка Раміна Дадашева, яка також замовляла дрони у ФОП Олесі Матякіної і не отримала їх.

Детальніше про імовірне шахрайство з дронами читайте у матеріалі ZAXID.NET «Фінансова піраміда на дронах. Історія про 600 зниклих дронів та кілька мільйонів доларів».