Слідчі повідомили жінці про підозру у шахрайстві

Поліція викрила 28-річну мешканку Шептицького на Львівщині, яка брехала про продаж військової амуніції та одягу у соцмережах. Вона привласнила 765 тис. грн, які волонтер переказав їй, як передоплату за дрони для ЗСУ.

У повідомленнях поліції та прокуратури за 27 січня вказано, що 28-річна мешканка Шептицького створила в одній із соцмереж сторінку, де публікувала неправдиві оголошення про продаж військової амуніції та одягу. Товарів, які жінка пропонувала придбати клієнтам, у неї в наявності не було і продавати їх вона не збиралась.

У жовтні 2024 року мешканка Львівщини ошукала волонтера на 765 тис. грн під приводом продажу дронів для ЗСУ. Ці гроші волонтер перерахував шахрайці, як передоплату за товар, який так і не отримав.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.