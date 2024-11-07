Під час досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Шахраї ввезли в Україну 130 машин, частину з яких продавали через інтернет.

Як вказано у повідомленні БЕБ Львівщини за 7 листопада, слідство встановило, що учасники схеми заснували благодійний фонд та з лютого 2024 року ввезли в Україну 130 авто під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ. Частину машин ділки продавали через інтернет та таким чином ухилились від сплати податків та митних платежів на 8 млн грн.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 2 контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Правоохоронці провели обшуки за адресою проживання псевдоблагодійників та вилучили документи, авто, гроші та компʼютерну техніку.

Досудове розслідування триває, встановлюють усіх причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ викрило ще одну схему незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарки для ЗСУ – менш, ніж за рік, в Україну незаконно ввезли понад 500 машин.