Львів'яни звинувачують «Центр правової допомоги», що працює на вулиці Пекарській, 41, у шахрайстві. ZAXID.NET поспілкувався із трьома мешканцями міста, які оплатили послуги юристів цього центру, однак допомоги так і не отримали, гроші їм також не повертають.

Олена Власенко самотужки виховує трьох малолітніх дітей. У вересні вона звернулася до «Центру правової допомоги», щоб їй допомогли із подачею заяви до держорганів на пільги для багатодітної сім'ї. Такі послуги там оцінили у 12 500 тис. грн. Жінка цю суму сплатила, натомість жодного чеку про оплату не отримала. Далі Олені сказали, що потрібен час для підготовки усіх документів і пообіцяли передзвонити. Але так і не передзвонили

«Вони сказали: чекайте дзвінка, ви підійдете до нас, приготуємо документи, які ви з нашим адвокатом підпишете, і ми будемо розсилати, щоб отримати всі пільги. Я чекала, чекала два дні, передзвонила, вони сказали: з вами зв'яжеться юрист. У кінцевому результаті в нас договір був з 18.09 до 30.09, зі мною не зв'язувалися», – розповіла клієнтка «Центру правової допомоги» Олена Власенко.

Гроші за обіцяні, але так і не надані послуги, жінці не повертають.

«Вони хочуть, щоб я написала заяву на повернення коштів. Що, ніби, я відмовляюся з ними співпрацювати і вони хочуть, я так гадаю, попри те, що прострочили зі своєї сторони строки, прикрити свої плечі», – додала Олена Власенко.

4 жовтня Олена Власенко звернулася у поліцію. Її заяву долучили до кримінального провадження, яке вже відкрито щодо «Центру правової допомоги» за ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

«Наразі в кримінальному провадженні є заяви від трьох громадян щодо можливих протиправних дій окремих працівників “Центру правової допомоги”. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні і можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене розслідування з метою прийняття законного процесуального рішення», – йдеться у відповіді поліції на інформаційний запит журналістів 24 каналу та ZAXID.NET.

Не отримала обіцяних у «Центрі правової допомоги» послуг і Тетяна Коломієць. Про цей центр вона дізналася в інтернеті. Тетяні потрібна була допомога щодо незаконної мобілізації її сина. За це їй нарахували 120 тис. грн, однак жінка вирішила для початку заплатити 40 тис. грн. Коли ж юристи, за її словами, виконували свою роботу не належно, Тетяна Коломієць забажала повернення коштів. Каже, за час співпраці юристи надали послуг лише на 10 тис грн, а решту не повертають.

«І тут найцікавіше почалося. Угода, коли складається, там всі пункти прописані так, нібито їхня організація тобі не винна нічого, ти не маєш права нікуди звертатися і долучати працівників з третьої сторони. Гроші не повертають. Попередньо сплачені аванси не повертаються. Навіть, якщо вони не виконують свої послуги і ти розриваєш угоду, це все трактується, як розривання угоди з твого боку. Окрім того, я їм маю сплатити ще неустойку у розмірі 40% від усього договору», – розповіла клієнтка «Центру правової допомоги» Тетяна Коломієць.

У «Центрі правової допомоги» журналісти зустріли ще двох людей, які не отримали обіцяних, але вже оплачених послуг. Михайло Пантелей – переселенець з Харківщини і є батьком загиблого у 2022 році військового. До центру звернувся, щоб оформити дарчу на своє майно, що на Харківщині, на ім'я іншого сина. І заплатив центру 10 тис. грн.

«У мене вийшло так, що документи пропали. В нас там війна. Я підписав заяву, що форс-мажор, вони 40% забирають, а 60% повинні вернути мені. Вони сказали півтора місяці чекати, я більше двох місяців чекав», – розповів клієнт «Центру правової допомоги» Михайло Пантелей.

Журналісти 24 каналу і ZAXID.NET звернулися за коментарем до «Центру правової допомоги», його представниця зазначила, що Центр виконує свою роботу належно і готовий надалі надавати послуги Олені Власенко та Тетяні Коломієць. І заявила, що це жінки відмовляються від співпраці.

«Вони можуть до нас звернутися повторно з заявами або шляхом переговорів можемо вирішити це питання. Тобто ми не відмовляємося. Ми тільки за, щоб вони отримали свою допомогу», – зазначила представниця «Центру правової допомоги» Ольга Лагода.

Щодо повернення коштів Олені Власенко та Тетяні Коломієць Ольга Лагода зазначила, що жінки можуть звернутися із заявою і у центрі її розглянуть. А от Михайло Пантелей, за її словами, підписав документ, що претензій до центру не має.

«Він підписав договір про розірвання співпраці, що він не має до нас ніяких претензій, що ми припинили роботу з ним», – додала Ольга Лагода.



Головний офіс «Центру правової допомоги» розташований у Києві. Філії компанії працюють у Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові, Чернівцях, Черкасах, Тернополі та Івано-Франківську. Керівником та засновником компанії є Максим Дзісь.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET вже писав про цей центр. Тоді у шахрайстві приватний центр правової допомоги звинуватили дружини військових.