Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови, повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

«Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії», – написав він у Twitter.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation. — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Нагадаємо, масований ракетний обстріл України Росія розпочала після 08:00 ранку в понеділок, 10 жовтня. Ракети пошкодили 11 важливих об’єктів інфраструктури, в тому числі й енергетичні об’єкти, у восьми областях, а також у Києві. Загалом окупанти випустили понад 80 ракет, понад 40 з них збила ППО. Через пошкодження енергетичної інфраструктури Офіс президента попередив українців про можливі віялові відключення електроенергії.

Також найближчий тиждень навчання в усіх українських школах проходитиме дистанційно.