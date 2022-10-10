Під час обстрілу України російські ракети пролетіли через Молдову
Повітряний простір Молдови перетнули три російські ракети
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Під час масованого ракетного обстрілу України щонайменше три ракети пролетіли над територією сусідньої Молдови, повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
«Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла Росії», – написав він у Twitter.
Нагадаємо, масований ракетний обстріл України Росія розпочала після 08:00 ранку в понеділок, 10 жовтня. Ракети пошкодили 11 важливих об’єктів інфраструктури, в тому числі й енергетичні об’єкти, у восьми областях, а також у Києві. Загалом окупанти випустили понад 80 ракет, понад 40 з них збила ППО. Через пошкодження енергетичної інфраструктури Офіс президента попередив українців про можливі віялові відключення електроенергії.
Також найближчий тиждень навчання в усіх українських школах проходитиме дистанційно.