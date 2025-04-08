Банк Петра Порошенка оштрафували на 20,5 млн грн за відмивання доходів
Окрім «МІБу», під санкції регулятора потрапили ще п'ять українських банків
Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк» («МІБ»), власником якого є народний депутат та експрезидент Петро Порошенко, на 20,5 млн грн через порушення законодавства. Про це 7 квітня повідомила пресслужба НБУ.
Там розповіли, що в березні під санкції через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства потрапили шість банків та три фінансові установи. У списку банків – АТ «Банк «Український капітал», АБ «Південний», АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Львів» та АТ «МІБ». Останній, як відомо, пов’язують з Петром Порошенком.
Згідно з вимогою Нацбанку, «Міжнародний інвестиційний банк» повинен сплати 20,5 млн грн штрафу за порушення:
- п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- ч. 1, 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід.
нагадаємо, АТ «Міжнародний інвестиційний банк» був створений у 2008 році. Основним власником банку є Петро Порошенко, який володіє 9,92% капіталу особисто та 50,08% через повністю належний йому ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал». Ще 14,92% капіталу банку належать ексглаві ради директорів ліквідованої групи «Укрпромінвест» Ігорю Кононенку.
«Міжнародний інвестиційний банк» у січні 2025 року займав сьоме місце за обсягом торгів цінними паперами, свідчать дані біржі ПФТС.
12 лютого РНБО безстроково ввела санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука через «загрози державній безпеці».
У СБУ пояснили, що Порошенко під час виконання повноважень президента поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, а також сприяв діяльності терористичної організації разом з Віктором Медведчуком.
До запроваджених обмежень належать позбавлення державних нагород, блокування активів, заборона на торгівлю, припинення торговельних операцій та виведення капіталів за кордон, зупинка виконання економічних і фінансових зобовʼязань та заборона на участь у приватизації та оренді державного майна та інше.