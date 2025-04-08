Національний банк України оштрафував АТ «Міжнародний інвестиційний банк» («МІБ»), власником якого є народний депутат та експрезидент Петро Порошенко, на 20,5 млн грн через порушення законодавства. Про це 7 квітня повідомила пресслужба НБУ.

Там розповіли, що в березні під санкції через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства потрапили шість банків та три фінансові установи. У списку банків – АТ «Банк «Український капітал», АБ «Південний», АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк», АТ АКБ «Львів» та АТ «МІБ». Останній, як відомо, пов’язують з Петром Порошенком.

Згідно з вимогою Нацбанку, «Міжнародний інвестиційний банк» повинен сплати 20,5 млн грн штрафу за порушення:

п. 4 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;

ч. 1, 2 ст. 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід.

нагадаємо, АТ «Міжнародний інвестиційний банк» був створений у 2008 році. Основним власником банку є Петро Порошенко, який володіє 9,92% капіталу особисто та 50,08% через повністю належний йому ПАТ ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал». Ще 14,92% капіталу банку належать ексглаві ради директорів ліквідованої групи «Укрпромінвест» Ігорю Кононенку.