Внаслідок обстрілів у Запоріжжі частково зруйновані будівлі підприємств, а також прилегла територія

Запоріжжя зазнало найбільшої масованої атаки російських окупантів за весь час повномасштабної війни. Про це 10 лютого повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, у ніч на 10 лютого росіяни завдали по Запоріжжю 17 ударів за годину. Це найбільша кількість обстрілів із 24 лютого.

Він зазначив, що росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточняється.

«Це все, на що здатна армія Росії – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі», – повідомив Анатолій Куртєв.

Цієї ж ночі Росія атакувала Харків, Дніпропетровщину, Вінничину та Хмельниччину. Повітряні сили збили 5 крилатих ракет «Калібр» та 5 дронів-камікадзе. У Харкові відомо про влучання у критичну інфраструктуру, внаслідок чого знеструмлено 150 тис. абонентів. Про постраждалих наразі не відомо.

«Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород і Токмак По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО», – повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни прогнозують, що росіяни можуть почати новий наступ саме із Запорізького напрямку.