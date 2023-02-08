За день 8 лютого росіяни обстріляли з артилерії Куп’янський та Чугуївський район

Упродовж вівторка, 8 лютого, російські військові завдали кілька ударів по мирному населенню Харківської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, у смт Дворічна Куп'янського району упродовж дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Близько обіду від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

У Чугуївському районі за день від обстрілів постраждали п’ятеро людей. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинки та два приватні помешкання.

Нагадаємо, 8 лютого росіяни обстріляли з авіації прикордонний населений пункт Семенівка на Чернігівщині. Одна людина поранена, ще троє перебувають під завалами.