За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ

Ввечері у вівторок, 7 лютого, близько 23:00, російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Як повідомляється, влучання ракет, попередньо С-300, призвело до руйнування об'єкта цивільної інфраструктури та спричинило масштабну пожежу. Про це повідомив у ранковому зведенні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами очільника області, також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.

Протягом доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

«У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула», – написав очільник області.

Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль «швидкої», яка везла пацієнта. В авто без постраждалих. У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив про шість «прильотів» по Харкову.

«Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста», – написав він, додавши, що на місці одного з прильотів спалахнула пожежа.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 лютого близько 23:00 російські військові нанесли ракетний удар по Шевченківському району Харкова. Ракета влучила на територію центрального парку. Пошкоджено будівлю кафе та пішохідну алею.

«За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Документування збройної агресії РФ проводилося прокурорами спільно зі слідчими ХРУП №3 ГУНП в Харківській області», – йдеться у повідомленні прокуратури.