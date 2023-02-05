Російські війська зранку 5 лютого завдали ракетного удару по центру Харкова. Щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Синєгубов розповів, що за попередньою інформацією, йдеться про ракету С-300. Згодом Терехов зазначив, що по центру міста вдарили двома такими ракетами. Є влучання в Київському районі. На місці влучання ракет уже працює ДСНС: розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Спершу інформації про жертв не було, але пізніше Терехов повідомив, що одна з ракет влучила в житлову забудову центру Харкова. Відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину.

Синєгубов розповів, що вже відомо про трьох потерпілих унаслідок удару по житловій забудові. 54-річну жінку госпіталізували з осколковими пораненнями, а двом чоловікам 51 та 55 років допомогу надали на місці.