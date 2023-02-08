Під час втечі з Балаклії Харківської області російські військові залишили флешку із секретною інформацією та даними військовослужбовців, причетних до скоєння воєнних злочинів у місті. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми».

Журналісти припускають, що носій належав одному з заступників командира з політичної роботи угруповання військ «Балаклія». Завдяки документам на флешці вдалося встановили не лише підрозділи ЗС РФ, які перебували в Балаклії в період окупації міста, а й окремих військовослужбовців, які намагалися завербувати місцеве населення і вишукували жертв для катівень під час окупації міста.

Журналісти зокрема ідентифікували 46-річного полковника з Воронежа Миколу Кліманова, заступника командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ. Він наприкінці березня в Балаклії, Савинцях та навколишніх селах організовував роботу з виявлення осіб, негативно налаштованих до армії РФ. Його запропонували представити до російського «Ордена мужності».

Також вдалося ідентифікувати старшого оперуповноваженого УФСБ Росії з Балтійського флоту та військ Калінінградської області майора Дмитра Мєлєшенка. Фізичний документ з підписом 36-річного Мелєшенка журналісти також знайшли на одному з підприємств в Балаклії, яке під час окупації армійці РФ перетворили на командний штаб.

Чернєв також організовував роботу з виявлення та затримання осіб, негативно налаштованих до військовослужбовців ЗС РФ та народної міліції «ЛНР». За це його пропонували представити до нагородження медаллю «За військову звитягу» вищого ступеня із грошовим заохоченням.

Журналісти поспілкувались із кількома мешканцями, яких під час окупації ув’язнили у райвідділі поліції Балаклії – там військові РФ облаштували катівню. За свідченнями бранців, у місцях ув’язнення зазвичай були присутні представники ФСБ РФ. Вони надавали інструкції, допитували та стежили, щоб після відходу або втечі в місцях їхньої дислокації не залишалось жодних слідів, які б допомогли їх ідентифікувати. За допомогою російської редакції «Радіо Свобода», вдалось ідентифікувати співробітників ФСБ, які орудували в Балаклії.

Підписи «ефесбешників» виявили на електронних нагородних документах з секретної флешки.Зокрема вдалося ідентифікувати старшого оперуповноваженого УФСБ Росії з Балтійського флоту та військ Калінінградської області майора Дмитра Мелешенка. Фізичний документ з підписом 36-річного Мелешенка журналісти також знайшли на одному з підприємств в Балаклії, яке під час окупації росіяни перетворили на командний штаб.

Ще один ідентифікований співробітник ФСБ з Балаклії – Павло Каширський. Знайдені документи свідчать не лише про його присутність в Балаклії, але й про те, як він поводився з місцевими.Він організував залучення посадових осіб адміністрації Балаклії до співпраці з командуванням угруповання «Балаклія». На початку окупації Балаклії тодішній міський голова Іван Столбовий перейшов на бік окупантів. Нині в Україні йому повідомили про підозру у держзраді.

Каширський також забезпечував захист від «провокаційних та терористичних загроз», а також інформаційно-пропагандистський супровід. Згідно з виявленими документами , він "встановив 8 навідників та коригувальників артилерії Сил оборони України, 6 осіб, що «пропагують націоналістичні ідеї» та агресивно налаштовані проти війська РФ, а також «12 пособників ЗСУ», що передавали дані про дислокацію підрозділів угруповання «Балаклія». На флешці є інформація, що «в ході проведення спеціальних заходів їх діяльність припинена». Також згадується 30-річний прапорщик Сергій Пашкєєв з міста Сочі. Згідно з документами на флешці, він – начальник секретної частини 9 мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу РФ.

Він забезпечив ведення секретного діловодства управління угруповання військ «Балаклія». Під час артилерійського обстрілу командного пункту особисто брав участь в евакуації секретних документів і мав забезпечувати охорону держтаємниць в тому числі на електронних носіях, таких, як флешка, яка опинилась у розпорядженні «Схем».

Журналісти також оприлюднили дані про те, хто командував угрупованням військ «Балаклія», а отже є відповідальним за скоєні там звірства. Це –генерал-майор Андрій Рузинський. Він офіційно значиться командувачем 11-го корпусу Балтійського флоту, в Балаклії безпосередньо керував угрупованням. Від травня ще 2018 року він перебуває під українськими санкціями як учасник війни на Донбасі, а ГУР називає його воєнним злочинцем. Влітку 2022-го року новим командувачем став Іван Попов, про що свідчать знайдені документи.

Оригінал забутого окупантами флеш-носія нині знаходиться у слідства Управління СБУ Харківської області і вивчається в рамках кримінального провадження.