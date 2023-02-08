У середу, 8 лютого росіяни обстріляли з авіації прикордонний населений пункт Семенівка на Чернігівщині. Два реактивних літаки здійснили пуск двох ракет, повідомляє командування «Північ».

«Спостерігали 2 реактивних літаки, які здійснили пуск 2 ракет по території України, в район н. п. Семенівка. Інформація про втрати серед місцевого населення та руйнування уточнюється», – повідомили військові.

Обстріли зафіксували близько 15:45, а станом на 16:30 було відомо, що одна людина поранена, ще троє перебувають під завалами.

Оновлено. 17:20. Згодом в командуванні «Північ» показали наслідки влучання авіаракет в промислову будівлю в районі н.п.Семенівка.

«Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє, попередньо, залишаються під завалами. На місці працюють рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що російські війська регулярно обстрілювали Семенівську громаду Чернігівщини зі стрілецької великокаліберної зброї, однак досі не застосовували авіації.