Вночі росіяни вдарили іранськими безпілотниками Shahed-136 по об'єкту критичної інфраструктури в Шепетівському районі. Станом на ранок пожежу на цьому об'єкті загасили.

Інформацію про атаку підтвердив голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ворог вдарив іранськими дронами близько 04:00 у п'ятницю, 10 лютого.

«Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що в цю ж ніч росіяни завдали численних ударів по Запоріжжю: це найбільша атака ворога по місту від початку повномасштабного вторгнення. Всього за годину росіяни завдали 17 ударів.