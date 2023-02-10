Автомобільний рух трасою Київ-Чоп біля Буська на Львівщині перекритий через падіння у селі Кізлів нерозірваної російської ракети. Патрульна поліція скеровує транспорт іншими дорогами.

«У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема», – повідомив 10 лютого голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі Рух транспорту на автодорозі Київ — Чоп біля населеного пункту Кізлів перекритий.

«Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспорт, що їде в напрямку столиці, патрульні скеровують на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська через населений пункт Великосілки», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Ділянку траси об’їжджають через Великосілки та Красне

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 лютого, росіяни здійснили чергову ракетну атаку на регіони України. Близько 10:55 у Львові та передмісті було чутно вибухи через роботу ППО.