На думку Буданова, після звільнення деокупованих територій, необхідно буде створити демілітаризовану зону.

Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні. Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Forbes.

Буданов наголосив, що його висновки наразі не змінилися, і з середини й до кінця весни відбудуться бої, в яких вирішуватиметься доля війни. На питання про «футбольну аналогію на 12 місяців великої війни» очільник ГУР відповів, що наразі «рахунок 1:1, а хвилина 70-а».

Також, на думку Буданова, після звільнення деокупованих територій, необхідно буде створити демілітаризовану зону.

«У моєму баченні, ми маємо створити умови для зони безпеки навколо нашого кордону. Яким чином цього досягти, є багато варіантів. 100 км зона виправлена, але і 40 км буде більш-менш нормально ... Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – необхідність», – розповів очільник ГУР.

Він пояснив, що це вигядатиме, як «демілітаризована зона, без жодних озброєнь, з нормальним контролем, для того, щоб ми завжди мали час на реагування». Проте Кирило Буданов визнав, що деокупація всіх територій може не означати автоматичне завершення війни.

«Це може означати закінчення, може означати не закінчення. Можна перевести війну в абсолютно інший формат, можна перейти до постійної оборонної операції. Гарний приклад – Ізраїль, який живе постійно в стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Вірогідніше за все, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на окупованих територіях, які були раніше окуповані, це величезний блок питань», – констатував Буданов.