Буданов перелічив завдання України для відносин з РФ після війни

Україна повинна максимально ослабити Росію і забути про пострадянський період, «як про страшний сон». А вже після цього якось вибудовувати відносини з РФ. Про це в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska заявив заявив очільник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на питання, якими він бачить майбутні відносини між Україною та Росією.

Голова української розвідки заявив, що «це буде дуже складний процес».

«Це буде дуже складний процес. Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в Інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише „путінську кліку“. І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна», – сказав Буданов.

За його словами, наразі ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів він розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

«Наші завдання, завдання України — це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми маємо активно входити до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, безпекових, правових, гуманітарних та освітніх», — сказав він.

Буданов зазначив, що Україна має забути про пострадянський період, «як про страшний сон» і мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією, щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною».