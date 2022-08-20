Кримчанам нагадали про приналежність півострова до України

Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення. Замість звичної пропаганди та брехні про війну в Україні росіяни дивилися звернення Володимира Зеленського, а також ролик, покладений на пісню Тіни Кароль «Україна – це ти», повідомили в суботу, 20 серпня, ІнфоВійська України.

Як шаблон активісти використали одне з вечірніх відеозвернень президента, у якому він нагадав російським посадовцям, що їм не буде спокою на кримській землі.

«Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій», – наголосив Зеленський.

Також кримчанам показали український патріотичний ролик з піснею Тіни Кароль «Україна – це ти».

Кібер бавовна в Криму

Українські хакери зламали кримське телебачення

Є питання?

Крим це Україна!

Слава Україні!! pic.twitter.com/qe66JrbLCw — ІнфоВійська України (@i_army_org) August 20, 2022

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці, що біля Сак у Криму, пролунали потужні вибухи, внаслідок яких було знищено дев’ять російських літаків. Пізніше вибухи також лунали у Джанкойському районі, де вибухнув склад російських боєприпасів, на військовому аеродромі «Бельбек» біля Севастополя, а також біля штабу чорноморського флоту Росії. Україна не підтверджує свою причетність до цих інцидентів.