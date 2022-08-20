Окупанти повідомили про збитий БПЛА, який атакував штаб ЧФ в Севастополі

Вранці 20 серпня пролунали вибухи в Севастополі. Окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник.

Голова Меджилісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що о 8:20 в районі штабу «Чорноморського флоту Росії» в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Він розповів, що з Севастополя повідомили, що безпілотник влетів у дах будівлі штабу ЧФ РФ. Також зазначив, що вибухи було чути і поблизу Євпаторії.

«Над селищем Yalı Moynaq/Заозерне (передмістя Kezlev/ Євпаторії) також чути вибухи. Схоже, що орки відбиваються від безпілотника. Чекаємо на подробиці...», – написав Чубаров.

Фото з Telegram та Facebook

Окупанти ж повідомили, що невідомий безпілотник атакував штаб Чорноморського флоту в Севастополі. За словами окупаційного губернатора Михайла Развозжаєва, зранку, 20 серпня, в дах штабу прилетів безпілотник, який окупантам не вдалося збити, хоча над бухтою «працювали стрілецькою зброєю».

«Перебуваю в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», – повідомив він.

За словами Развозжаєва, підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті поліцією. Мешканців закликали по можливості залишатися вдома.

Наразі в ЗСУ ситуації не коментували.

Відео зі сторінки Рефата Чубарова у Facebook