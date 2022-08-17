Сергій Аксьонов та Володимир Костянтинов

З окупованого Криму в ніч на 17 серпня виїхав «прем'єр» Сергій Аксьонов і спікер «держдуми» півострова Володимир Костянтинов. Втеча відбулася після того, як обом діячам подзвонив куратор із Москви, пише «24 канал» з посиланням на джерела в українській розвідці.

Як повідомляється, для успішної «евакуації» окупанти перекривали на ніч Керченський міст. Наразі українським службам відомі не лише деталі втечі, а й конкретне місце перебування цих ставлеників Кремля.

Московський куратор повідомив російських ставлеників про ймовірну небезпеку для їхніх життів. Тоді окупаційні лідери почали поспіхом вивозили з Криму своїх жінок і дітей. Вивезли навіть коханок, яких посадили в машини з охороною.

Підлеглі «прем'єра» всю ніч знищували документи.

«Наразі родини «політиків» перебувають у Ростові, де оселилися в одному з готелів. Активно заливають страх у місцевих ресторанах і святкують власне «рятування». Про повернення до півострова наразі не мовиться», – пише видання з посиланням на джерела.

Нагадаємо, раніше сьогодні українські розвідники встановили, що окупанти почали термінове переміщення своїх літаків і гелікоптерів у глиб півострова. Частину переводять взагалі на аеродроми до Росії.