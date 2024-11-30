СБУ зібрала докази причетності командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил Росії 54-річного Євгенія Нікіфорова до удару по драмтеатру у Чернігові

СБУ та прокуратура у суботу, 30 листопада, заочно повідомили про підозру російському генералу Євгенію Нікіфорову за удар «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові у 2023 році. Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України.

СБУ зібрала докази причетності командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил Росії 54-річного Євгенія Нікіфорова до удару по драмтеатру у Чернігові.

За версією слідства, саме Нікіфоров 19 серпня 2023 року наказав російським військам здійснили удар ракетою «Іскандер-М» по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Тоді внаслідок атаки загинуло 7 місцевих жителів, серед яких – 6-річна дитина. Ще понад 200 мешканців отримали поранення. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.



Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.



«Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави», – додають у дописі.

Що відомо про російського генерала Євгенія Нікіфорова

Нікіфоров бере участь у війні проти України ще з 2014 року. За даними СБУ, він віддавав наказ Дмітрію Уткіну з ПВК «Вагнер» знищити 14 червня 2014 року український транспортний літак Іл-76. В березні-квітні 2015 року Нікіфоров прийшов на заміну генерал-майору Сєргєю Кузовльову як куратор Росії у Луганській області.

22 серпня 2016 року Генеральна прокуратура України включила його до списку з 18 осіб, яким повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, 17 жовтня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Владіміру Селівьорстову, який командував операцією із захоплення Києва.

7 листопада також повідомили про підозру російському генералу Дєнісу Кульшу, який наказав вдарити ракетою Х-35 по музею Сковороди на Харківщині.