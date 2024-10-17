СБУ повідомила Селівьорстову про підозру за ведення агресивної війни

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Володимиру Селівьорстову, який командував операцією із захоплення Києва. Про це спецпризначенці повідомили 17 жовтня.

Слідчі зібрали докази, що на початку повномасштабного вторгнення генерал командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.



За планом росіян, 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі та згодом окупувати все селище. Інше угруповання військ зі складу його дивізії отримало наказ на захоплення Вишневого.

Росіяни планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ. Проте українські захисники спершу оточили та ліквідували значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель. А згодом знищили штаб російських військових у Бучанському районі, де перебував генерал разом з усім командним складом його дивізії. Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення.

На підставі отриманих доказів СБУ повідомила Селівьорстову про підозру за ведення агресивної війни. Наразі його розшукують, щоб віддати у руки правосуддю.

Що відомо про генерала Селівьорстова

Володимир Селівьорстов був командиром 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії до 2023 року. Його звільнили з посади через нібито конфлікт з позицією вищого військового керівництва Росії.

Головне управління розвідки України повідомляє, що як заступник командира спеціального підрозділу ВДВ Селівьорстов розробляв і проводив окремі операції в ході анексії Криму в лютому 2014 року та окупації Донбасу. За участь у російській агресії проти України його нагородили званням «Герой Росії».

Підозри росіянам, які причетні до війни в Україні

У вересня прокурори спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та удару по дитячій лікарні «Охматдит». Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Росії, а після удару, був підвищений та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

Також 27 вересня голові Центрального банку Росії Ельвірі Набіулліній оголосили про нову підозру у сприянні фінансування війни проти України та організації діяльності російських банків на окупованих територіях.