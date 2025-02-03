В елітному житловому комплексі здетонував саморобний вибуховий пристрій

У понеділок, 3 лютого, у житловому комплексі «Алые паруса» у Москві пролунав вибух унаслідок детонації саморобного пристрою. Російські Telegram-канали повідомляють про одного загиблого та постраждалих.

У понеділок приблизно о 9:45 за московським часом в елітному житловому комплексі здетонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту відомо про загиблого. Джерела Telegram-каналу 112 стверджують, що це був чоловік, який у момент вибуху зайшов до будинку разом з охоронцями.

«Консьєрж стверджує, що раніше бачив цю людину в будинку та кілька разів по телевізору», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще 5 мешканців отримали травми. Російські Telegram-канали зазначають, що ціллю вибуху міг бути 46-річний Армен Саркісян – засновник вірменського батальйону «Арбат», який воює у складі російської армії в Україні.

Фото з відкритих джерел, на фото Армен Саркісян

У грудні 2024 року СБУ повідомила Саркісяну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких добровільна участь в незаконних збройних формуваннях чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та пособництво державі-агресору. Він перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані у лютому 2014 року. А після повномасштабного вторгнення росіян став відбирати бізнес на окупованих територіях.

Спершу писали, що він загинув. Однак Mash повідомляє, що Саркісян вижив, але важко поранений.

Крім цього Baza пише, що ще одним із постраждалих є 49-річний Алєг Каспірович, колишній заступник командира окремого загону спецпризначення управління Кримського територіального командування ВВ МВС. Він зрадив Україну у 2014 році, коли перейшов на сторону Росії під час окупації Криму.

У дописі також додали, що вибуховий пристрій в під'їзді могли встановити в дивані або кріслі, що стоять у холі. За даними правоохоронці, це свідчить характер травм постраждалих. Майже всі потерпілі мають травми ніг: у двох поранених відкриті переломи гомілок, а Саркісяну нібито вибухом відірвало ногу.

Після вибуху у Росії порушили кримінальну справу про вбивство та замах на вбивство двох і більше осіб. Як пишуть росіяни, якщо знайдуть «український слід», то справу перекваліфікують на теракт.

Доповнено о 12:30. Згодом стало відомо, що Саркісян помер у реанімації, не приходячи до тями.

Доповнено о 13:58. Російське «Агентство» також пише, що унаслідок вибуху постраждав колишній охоронець Віктора Януковича. Мова йде про 41-річного Сєгєя Шкрябатовського.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що двоє ФСБешників загинули внаслідок підриву автомобіля в тимчасово окупованому Бердянську.