Після вибухів російські силовики перекрили дорогу, яка веде в бухту

Уранці 30 травня в районі бухти Десантна, що в російському Владивостоці, сталися два вибухи. Раніше в цій бухті неодноразово проходили військові навчання російських кораблів. Про це повідомила низка російських телеграм-каналів та медіа.

Місцеві мешканці регіону зафільмували, як на місце інциденту прибули спеціальні та екстрені служби, швидка, ФСБ і силовики. У повітря підняли гелікоптер. Зі слів очевидців, дві вантажівки начебто вивезли з місця «якісь великі предмети, вкриті брезентом».

Одразу після вибухів силовики перекрили дорогу, яка веде в бухту, і повністю оточили район. В’їзд обмежили, а тих, хто виїжджав, ретельно оглядали, писали телеграм-канали.

Антитерористична комісія Приморського краю повідомила про нейтралізацію «загрози» і реалізацію «комплексу заходів безпеки». Пізніше комісія заявила, що причиною вибухів у бухті Десантна стало займання газових балонів із пропан-бутановою сумішшю, які перебували в одному з автомобілів. Там додали, що внаслідок події «пошкоджень адміністративних будівель і жертв» немає.

Російське міноборони заявило, що у ніч проти 30 травня сили ППО перехопили й знищили 27 БпЛА, 15 із них – у Бєлгородській області, 12 – у Курській.

У бухті Десантній, згідно з відкритими даними, може розташовуватися полігон морської піхоти Тихоокеанського флоту. Наприкінці 2010-х років місцеві джерела повідомляли про навчання, що проводилися там. Ця територія і зараз належить військовим.

Раніше ZAXID.NET писав, що в російському Ставрополі під час вибуху гранати загинув заступник мера міста Заур Гурцієв. Загиблий воював в Україні у складі російської армії, зокрема, керував бомбардуваннями Маріуполя.