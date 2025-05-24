Російське судно у порту Мозамбіку

Мозамбік розпочав розслідування за фактом нападу на російський корабель в його водах. 62-метрове дослідницьке судно обстріляли два невідомих кораблі, повідомив 23 травня мозамбікський портал Club of Mozambique.

Медіа з посиланням на мозамбікський уряд повідомило, що напад на російський корабель стався 10 травня на півночі країни – поблизу провінції Кабу-Делгаду, де діють місцеві терористичні угруповання. За даними уряду Мозамбіку, напад скоїли на 62-метрове російське океанографічне судно «Атлантида», яке завершило морські дослідження та поверталося у порт Мапуту.

Вогонь по російському кораблю відкрили з двох невстановлених суден. За даними влади Мозамбіку, до нападу можуть бути причетні місцеві терористичні угруповання, проте наразі ця інформація не підтверджена.

Чи є загиблі та постраждалі на борту російського корабля, наразі невідомо. За словами речника мозамбікського уряду, офіційного звернення від російської сторони не надходило, проте Мозамбік вже розпочав розслідування.

Зазначимо, з 2017 року у провінції Кабу-Делгаду діє група озброєних повстанців, пов’язаних з екстремістським угрупованням «Ісламська держава». Через дії бойовиків з провінції втекли понад мільйон людей. За даними місцевих ЗМІ, у разі підтвердження цієї інформації, напад на російське судно може стати першим такого типу в регіоні.