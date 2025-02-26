Один з двох входів на базу підводних човнів у Балаклаві

У Балаклаві в окупованому Криму російські окупанти відновлюють роботу підземної бази підводних човнів для військових цілей. В останні роки база функціювала як музей, повідомила українська служба «Радіо Свободи» 26 лютого.

На початку лютого кримськотатарська партизанська група «АТЕШ» опублікувала відео, на якому видно два плавучі бар’єри на вході до морської бухти в Балаклаві. Активісти стверджують, що загородження, які можуть закривати гавань від морських дронів, вказують на те, що давно законсервована база підводних човнів, колись відома як «об’єкт 825 ГТС», відновлює роботу.

Бонові загородження в Балаклавській бухті (Фото руху «АТЕШ»)

Базу підводних човнів у Балаклаві збудували у 1961 році. Радянським інженерам та будівельникам вдалось прокласти тунель просто з моря завдовжки приблизно 600 м крізь гору – у ньому можна було заховатись від прямого ядерного удару.

«Секретний об’єкт містив укриття для дев’яти підводних човнів та їхніх екіпажів, а також сухий док, в якому можна було ремонтувати судна, і камери, де можна було зберігати ядерну зброю і підготувати її до розгортання», – ідеться в матеріалі.

Підземний док всередині Балаклавської бази підводних човнів (Фото «Радіо Свободи»)

Після розпаду Радянського Союзу база перейшла під контроль України. Базу ніхто не охороняв, що призвело до розграбування значної частини внутрішнього оснащення.

У 2003 році Україна знову відкрила об’єкт як музей, а у 2008 – повністю його демілітаризувала.

Після анексії Криму Росією у 2014 році база перейшла під російський контроль, але продовжила функціювати як музей. Починаючи з 2016 року в бухті росіяни почали будувати великі причали для прогулянкових суден.

Зауважимо, у жовтні 2022 року Стратком ЗСУ повідомляв, що біля входу на базу підводних човнів тривають будівельні роботи. Попри це музей залишається відкритим для відвідувачів.

У коментарі для «Радіо Свободи» американський аналітик з Jamestown Foundation Джон Дейлі зазначив, що якщо цей об’єкт і використовується флотом РФ, то лише для кораблів, а не для підводних човнів.

«З огляду на обмеження в розмірах підводних човнів Чорноморського флоту класу “Кіло”, нині, до ремонту, вони можуть використовувати базу лише для надводних кораблів», – сказав Дейлі.

Втрати Чорноморського флоту РФ

Від початку повномасштабної війни Чорноморський флот Росії втратив близько третини своїх кораблів внаслідок ударів морськими безпілотниками й ракетами. Українські підрозділи вивели з ладу 28 кораблів і катерів та один підводний човен ворога.

8 січня Російська Федерація остаточно відмовилася ремонтувати свої військові кораблі на потужностях у Криму через загрозу українських ударів по них, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

11 січня безпілотники атакували базу військово-морського флоту росіян у Новоросійську. Саме Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту росіян після того, як по їхніх суднах у тимчасово окупованому Криму відбулася серія успішних атак.