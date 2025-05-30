Ворожий дрон атакував житловий будинок

У п’ятницю 30 травня, російські окупанти атакували місто Білозерське на Донеччині, спрямувавши ударний дрон у житлову п’ятиповерхівку. Дрон влучив у квартири місцевих мешканців, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, російський дрон частково знищив квартири з третього по п’ятий поверхи. Внаслідок удару виникла пожежа площею 100 м2.

На світлинах, оприлюднених пресслужбою ДСНС, видно місце падіння ворожого дрона – БпЛА влучив прямо в квартири, повністю знищивши перегородки між п’ятим, четвертим та третім поверхами будинку. У п’ятиповерхівці пошкоджені стіни, вікна та балкони. На іншому фото рятувальників видно, що на пошкодженій частині будівлі завалився дах.

«Попередньо, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури повідомили, що окупанти атакували будинок ударним дроном «Герань-2». Внаслідок атаки постраждали 40-річна жінка та її 16-річний син.

«У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми і отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів). Наразі тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.