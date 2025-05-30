У ніч на 30 травня російські окупанти випустили по Україні дві балістичні ракети та 90 ударних безпілотників. Ворог зосередив свої удари по Харківщині, Одещині та Донеччині. Про це повідомило командування Повітряних сил.

Пуски ворожих дронів здійснювали з напрямків Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області РФ.

Згідно зі зведенням, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи ППО (Інфографіка Повітряних сил)

За даними військових, влучання російських засобів повітряного нападу зафіксовано у 12 локаціях.

Влада Харкова та області повідомили про масовану дронову атаку. У Слобідському районі Харкова зафіксували вісім влучань ударних дронів по тролейбусному депо. Через атаку знищено тролейбус, ще 18 – пошкоджені. Окрім комунального підприємства, пошкоджень зазнали понад 30 багатоквартирних будинків. Через атаку гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки.

Також російська армія вночі атакувала ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади на Харківщині. Постраждали вісім людей, серед них – дві 16-річні дитини.

На Одещині російська атака знищила відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажівки. Рятувальники та нацгвардійці ліквідували пожежу на площі 300 м2.

У Білозерську на Донеччині ворожий БпЛА «Герань-2» поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Там зайнялась пожежа. Поранень зазнали 40-річна жінка та її 16-річний син. У них діагностовано мінно-вибухові травми й отруєння чадним газом.

Доповнено о 09:32. На Запоріжжі через атаку росіян виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих.