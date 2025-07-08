Resident Development – компанія, яка не боїться брати на себе відповідальність

Компанія Resident Development за останні три місяці викупила ще два довгобуди. Мовиться про «Нове життя» на Малоголосківській та «Лазур» на Зеленій. Там люди чекають уже понад три роки на власне помешкання.

Нагадаємо, що на початку року Resident Development викупив «МС» на Малоголосківській. Тепер усі три об'єкти планують закінчити до кінця року, щоб у новому 2026-му році мешканці могли отримати омріяне житло.

Львівські довгобуди ЖК Лазур і Нове життя завершить відповідальна компанія Resident Development

«Ми не можемо стояти осторонь, коли люди звертаються за допомогою. Історія довгобудів має закінчитися, адже це впливає на довіру інвесторів – не тільки на окремому об'єкті, а й загалом щодо Львова», – прокоментував управляючий партнер Resident Development Михайло Білецький.

Resident Development – компанія, яка має досвід добудови проблемних об'єктів. Свого часу вони реанімували такі довгобуди як «Набережний квартал» на Пулюя та «Фамілія» на Кульпарківській. Про це розповів власник будівельної компанії Вʼячеслав Чепіль.

«Resident Development діє відповідально», – говорить власник Вʼячеслав Чепіль

Компанія, яка не боїться брати на себе відповідальність, Resident Development зводить у Львові навчальні заклади для дітей. Окрім школи на Героїв Крут, девелопери узялися будувати ще дві – в районі Під Голоском, де шкіл не так багато, і на Стрийській. Всі три об'єкти відтак перейдуть у комунальну власність. Resident Development і надалі діятиме відповідально та працюватиме в інтересах міста з розвитком інфраструктури.