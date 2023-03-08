Компанія Resident Development продовжує працювати відразу над кількома важливими проектами. Одним із пріоритетних став новий корпус ліцею №80 на вулиці Героїв Крут, який забудовник реалізовує спільно із містом.

За словами компанії, головна ціль проекту – подарувати дітям заклад освіти, про який львів’яни могли лише мріяти. Аби довести, що це – більше, ніж слова, девелопери встановили на будові відеокамери. Доступ до них мають профільні посадовці, які зможуть онлайн контролювати процес зведення школи. Такий рівень довіри до міської громади чи не вперше зустрічається на будівельному ринку Львова.

На якому етапі реалізація школи

Впродовж зими забудовник активно готував об'єкт до головних робіт. А вже з настанням весни Resident Development розпочинає бетонування. Попри нелегку економічну ситуацію, зведення сучасного навчального закладу є справою честі для компанії, тож тут обіцяють: на кінець 2023-го року за графіком мають закінчити всі загальнобудівельні роботи та взятися за внутрішнє оздоблення.

У компанії Resident Development працюють над прозорістю будівництва

Сучасний навчальний корпус (а це понад 6 тис. м²) зводять за кошт Resident Development. Проєкт розробила архітектурна майстерня KUDIN architects, яку знають як в Україні, так і Європі.

Школа у мікрорайоні Під Голоском

У січні цього року компанія Resident Development запевнила, що буде працювати над реалізацією ще однієї школи – в мікрорайоні Під Голоском. Міські профільні посадовці вважають це добрим прикладом співпраці міста із бізнесом, який дасть хороший результат для розвитку локації, де критично бракує соціальної інфраструктури.

Над проєктом школи працювали львівські архітектори Guess Line Architects. Водночас представники Resident Development зазначають, що підтримка якісних проєктів та молодих талантів Львова є постійною політикою компанії.

Разом із цим, забудовник наголошує, що до їхніх високих стандартів роботи у Львові підтягуються й інші колеги. Це допоможе швидше та якісніше розвивати Львів та створювати комфортні мікрорайони. Однак, за словами Resident Development, не обійшлося без тих, через кого ці процеси затягуються.

«Окремо хочемо «подякувати» тій групі «фахівців», які свого часу не нанесли мережі на ділянках під будівництво шкіл та не передали ці дані в міську раду. Якщо хтось має про них інформацію, будемо вдячні», – зазначають у компанії.

Роботи тривають й на інших об'єктах

Компанія Resident Development із настанням весни паралельно розвиває інші будівельні проекти. Йдеться про:

Five address ,

Novo residence ,

Central Park,

Alex residence,

Kelly Holl ,

Cesar ,

Family Holl.

Девелопер встановив на будові відеокамери / Фото Resident Development

Водночас забудовник працює над тим, щоб запропонувати українцям ще гнучкіші умови співпраці.

«Тисячі наших родин після пережитих жахів потребують спокійного життя у комфортному Львові. А от що ж до цін на квартири, то забудовники хочуть по-родинному подбати про нових мешканців своїх кварталів», – кажуть у компанії.

Тому саме зараз відділ продажу Resident Development гарячково «ріже» вартість помешкань та анонсує нову програму розтермінувань. Зокрема, команда працює над можливістю відтермінування від 3 років, причому клієнт зможе доплачувати вже опісля ремонту. Адже всі українці мають жити якісно в оточенні чудової архітектури, яка прикрашатиме Львів, впевнені у компанії.