Світле майбутнє від Resident Development

На виїзному засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради обговорювали будівництво школи, садка і житлового комплексу в районі Під Голоском. На початку року виконком видавав містобудівну документацію на будівництво школи і дитсадка на земельній ділянці площею 2,2 га у цьому районі. Попри те, що заклади будують із залученням інвесторів, вони будуть призначенні для комунального використання.

Кращий проект школи та дитсадка обирали на Всеукраїнському архітектурному конкурсі. Переможцем стала команда львівських архітекторів Guess Line Architects. Відомо, що у школі навчатимуться 1100 учнів, а в садку буде понад дві сотні місць. На території освітнього комплексу планують облаштувати спортивну зону з різними майданчиками, басейн та громадський простір із відпочинковими зонами, а також укриття.

На крайньому виїзному засіданні були представники міської влади, забудовника і проектантів, прийшли і мешканці мікрорайону Під Голоском. Люди скаржились на чималі проблеми мікрорайону. Наприклад, критичний стан доріг та їхній брак, обмаль соціальної інфраструктури тощо. Тому на виїзному засіданні виконкому остаточного рішення щодо нових будов, насамперед школи та садка, так і не прийняли. Тож обговорення ще триватиме.

Що думає про затримку компанія Resident Development, яка хоче інвестувати в район Під Голоском? Розпитали в девелоперів, чи не передумали вони реалізовувати проект навчального закладу та чи не розчаровані спілкуванням із людьми.

На думку представників компанії, район Під Голоском – непростий. Але там нема нічого надзвичайного, щоби зробити життя мешканців суттєво комфортнішим.

«Відтак усі ми, і компанія Resident Development зокрема, в такий скрутний і непростий час маємо підтримати позицію міста щодо відповідної інфраструктури. Потрібно слухати усіх людей, враховувати інтереси спільноти та думати про майбутнє. А це – насамперед наші з вами діти. І якщо район потребує школи, значить наше завдання як будівельників та інвесторів її збудувати. Коли ми маємо намір працювати на певній ділянці, ми повинні інвестувати саме в цей район», – висловили свою позицію у компанії.

У зв’язку зі скасовуванням пайового внеску компанія Resident Development вирішила внести свою частку в розбудову інфраструктури у Львові безпосередньо там, де будуватиме.

«Недобросовісні забудовники часто дурять людей, малюючи на рендерах зелені зони, громадські простори, дороги і так далі. А насправді не виконують зобов’язання і «скидають» свою роботу потім на місто. Але місто – це ми; міський же ж бюджет – це наші із вами гроші. Своїм прикладом, не витрачаючи грошей на маркетинг та нікому не потрібні оголошення на бордах, Resident Development інвестує в майбутній розвиток нашого міста та наших дітей. Тож філософія компанії та маркетингова стратегія насправді доволі проста», – додають представники забудовника.

Окрім нових комунальних закладів освіти компанія обіцяє розв'язати й інші нагальні потреби мешканців району. Долати виклики обіцяють, заручившись підтримкою профільних посадовців Львівської міської ради. Для цього забудовник планує створити робочу групу та вкладати в розвиток невеликі інвестиції. Адже, на думку Resident Development, і місто заслуговують на якісне життя посеред розвиненого простору.

Водночас компанія повідомляє, що їм подобається небайдужість громади щодо долі району.

«Люди згуртувалися і ми готові їм допомагати – насамперед розвитком. Втім, завжди знайдуться критики, мовляв, щось не так… Та чи варто слухати того, хто в думках «застряг» у негативі і не хоче міняти щось на краще? Лише разом ми можемо перетворити учора нецікавий район на місце, куди будуть приїжджати подивитися і жити. Усе в наших руках», – підсумовують у компанії.

До того ж забудовники йдуть на зустріч людям та готові вислухати їх побажання, зауваження чи пропозиції. Адже діяльність Resident Development базується на довірі до їхнього досвіду.

До слова, компанія уже будує навчальний заклад на Героїв Крут, де буде новий корпус ліцею №80. Раніше забудовники заявили: спільно з містом подарують дітям такі заклади освіти, про які колись львів’яни могли лише мріяти.