У Львівській мерії розповіли, на якому етапі зведення наступних будинків для пацієнтів Unbroken
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 липня
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У вівторок, 8 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Чекала на трансплантацію три роки. Львівські медики врятували пацієнтку з невиліковним захворюванням.
- Соціальне житло для «незламних» пацієнтів. Наступні три будинки планують відкрити вже взимку 2026 року.
- На перехресті вул. Володимира Великого - Янева відключили світлофори. Опору з світлофором переносять серез облаштування велодоріжки.
- Відновлять підземну вбиральню на проспекті Свободи. «Львівводоканал» має зремонтувати її до осені.
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