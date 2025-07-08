У вівторок, 8 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Чекала на трансплантацію три роки. Львівські медики врятували пацієнтку з невиліковним захворюванням. Соціальне житло для «незламних» пацієнтів. Наступні три будинки планують відкрити вже взимку 2026 року. На перехресті вул. Володимира Великого - Янева відключили світлофори. Опору з світлофором переносять серез облаштування велодоріжки. Відновлять підземну вбиральню на проспекті Свободи. «Львівводоканал» має зремонтувати її до осені.

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