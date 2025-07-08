З вересня в Україні почнуть впроваджувати БЗВП для студентів вишів

В одному з регіонів України вже є полігон для проходження студентами базової загальної військової підготовки (БЗВП), умови якого можна прирівняти до «чотиризіркового хостела». Про це розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю Сергію Жадану на Радіо Хартія.

«Є області, у яких уже створені полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створений полігон для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України... Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють. Це хороші умови, скажемо так, такого чотиризіркового хостела. Для того, щоб не налякати зразу молодь якимись жорсткими умовами, а, навпаки, поступово заглиблювати їх в такий бомж-стайл, в якому ми трошки жили під час бойових дій», – сказав міністр.

Окрім цього, міністр освіти і науки анонсував новий курс, – «Основи національного спротиву» – який може зʼявитись в університетах після ухвалення законодавчих змін. З його слів, цей курс буде фактично версією Захисту України 2.0. Він наголосив, що курс не завершуватиметься складанням присяги чи мобілізацією.

Також, за словами посадовця, у Міносвіти хочуть запровадити новий інструмент – шефство бригад над університетами. Важливо, що взаємодія військової частини з університетом не буде обов’язково прив’язана до області.

«Не кожна бригада має такий рівень культури, що може працювати з університетом у рамках наших вимог. Тут питання в ідеології, формуванні цінних орієнтирів та в тому, щоб ми працювали в одному напрямку, били в одну ціль. А друге – це використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, зброя, боєкомплект, інструктори», – пояснив він.

Нагадаємо, згідно зі змінами до закону «Про військовий обов’язок і військову службу», з вересня 2025 року в Україні почнуть впроваджувати базову загальновійськову підготовку для студентів закладів вищої освіти. Її викладатимуть із другого курсу, навчання включатиме 90 академічних годин теорії та 210 годин практики у центрах ЗСУ та інших установах. Теорію мають пройти й чоловіки, і жінки. Практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику за власним бажанням і після медичного огляду.

Студенти мають опанувати тактичну, вогневу, розвідувальну та психологічну підготовку, основи військової дисципліни, домедичну допомогу, поводження зі зброєю. Після завершення цієї програми студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат та військово-облікову спеціальність.