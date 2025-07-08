Двоє громадян Узбекистану воювали проти України

В Узбекистані суд ув’язнив двох громадян країни, які воювали проти України на боці Росії. Їх визнали винними у найманстві. Про це у понеділок, 7 липня, повідомив місцевий новинний сайт UzNews.

Зазначається, що 32-річний громадянин Узбекистану А. Р. у 2018 році виїхав до Росії на заробітки. Чоловік здобув російське громадянство, проте не відмовився від громадянства Узбекистану.

У червні 2024 року він уклав контракт з міноборони Росії та відправився на війну проти України. А. Р. брав участь у бойових діях на Луганщині. 27 липня 2024 року внаслідок ракетного удару по військовій базі в Луганську узбекистанець отримав множинні поранення, після чого проходив лікування у військовому госпіталі. У вересні того ж року А. Р. визнали непридатним до військової служби. Він отримав 3 млн рублів за участь у війні проти України й повернувся на батьківщину.

В Узбекистані правоохоронці виявили у телефоні чоловіка документи, фотографії та відео, що підтверджують його участь у бойових діях у складі російської армії. Ромитанський районний суд Бухарської області визнав його винним найманстві. Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років, яке він відбуватиме у колонії загального режиму.

Ще один російський найманець – 41-річний громадянин Узбекистану Ш. К. Згідно з матеріалами справи, він у 2023 році виїхав на заробітки до Інгушетії (окупована Росією республіка). У грудні 2024 року чоловік уклав контракт з російським міноборони як громадянин Узбекистану та долучився до війни проти України. Навесні того ж року Ш.К. отримав поранення внаслідок розриву снаряда, після чого його відправили у відпустку. Під час відпустки узбекистанця затримали та через відсутність документів, що засвідчують особу, депортували на батьківщину.

«Після приїзду додому Ш. К. розповів співробітникам правоохоронних органів, що брав участь у війні проти України. Він висловив каяття і попросив пом'якшити покарання», – йдеться у матеріалі UzNews.

Алтинкульський районний суд в Андижанській області також визнав чоловіка винним у найманстві. Йому призначили покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі у колонії загального режиму.

Зауважимо, що відповідно до законодавства Узбекистану, участь у бойових діях на території іноземних держав карається позбавленням волі строком до 10 років. Восени 2022 року влада Узбекистану заборонила своїм громадянам воювати в Україні.

Нагадаємо, у травні 2025 року військові 63-ї ОМБр на Лиманському напрямку захопили у полон громадянин Узбекистану, який воював проти України. Окупант, на ім'я Уміт стверджував, що підписав військовий контракт заради російського громадянства.