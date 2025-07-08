Марію Бугайова розшукували чотири дні

В італійському регіоні Апулія біля курортного селища Медітур знайшли мертвою 18-річну студентку з України Марію Бугайову. Вона зникла у п’ятницю, 4 липня. Про це у вівторок, 8 липня, повідомили італійські щоденні газети La Stampa та Corriere della Sera.

За даними італійських ЗМІ, Марія перебувала в Італії у межах європейського проєкту Братиславського університету. Дівчина проходила стажування в італійському курортному селищі, що розташоване вздовж узбережжя Каровіньо.

Відомо, що в день свого зникнення, 4 липня, дівчина зробила грошовий переказ своєму брату на суму 750 євро, а також залишила у своїй кімнаті записку з номерами телефонів батьків та пішла.

Для пошуку дівчини залучали кінологів та застосовували дрони. Камери спостереження зафіксували її дорогою до пляжу, але потім слід дівчини зник. Студентку знайшли у вівторок, 8 липня, приблизно за 1 км від місця проживання, повішеною на дереві. Відомо, що у день зникнення вона отримала сповіщення про закінчення її стажування в Італії з 6 липня, хоча більшість її однокурсників отримали дозвіл на його продовження до вересня.

«Марію Бугайову описують як тиху дівчину, яку цікавило навчання та досвід, який вона отримала під час стажування в туристичному селищі Італії», – йдеться у публікації Corriere della Sera.

Правоохоронці вважають, що дівчина вчинила самогубство, однак розслідування ще триває.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що в Італії у ДТП загинула 21-річна українська біженка Каріна Рижкова. Дівчина розбилася на орендованому авто разом із нареченим та подругою.