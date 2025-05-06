Каріна Рижкова переїхала до Італії після повномасштабного вторгнення Росії

В Італії внаслідок аварії загинула 21-річна українська біженка Каріна Рижкова. Дівчина розбилася на орендованому авто разом із нареченим та подругою, повідомило 6 травня місцеве видання Quotidiano di Puglia.

За даними італійських ЗМІ, ДТП за участі українки сталося 3 травня поблизу італійського міста Торк'яроло. Тоді 21-річна Каріна Рижкова разом зі своїм 22-річним нареченим Луїджі Перруччо та 21-річною подругою Сарою Капілунгою каталася на орендованому авто Porsche 911.

На повороті водій втратив контроль над машиною, і врізався в оливкове дерево на швидкості 250 км. Автомобіль перекинувся та загорівся, від отриманих травм молоді люди загинули на місці.

Журналісти повідомили, що Каріна Рижкова народилася в Україні та після початку повномасштабного вторгнення Росії до України переїхала до Торк'яроло. Там вона жила у будинку місцевого подружжя та працювала в барі. Зазначається, що подружжя, в якого жила дівчина, прибуло на місце аварії одним із перших.

Після аварії в Торк'яроло оголосили жалобу за загиблими. Похорон відбувся 6 травня. На прощання з українкою та її друзями прийшли сотні місцевих мешканців. На труну Каріни Рижкової поклали український прапор.