Один з предметів найбільшу кількість 200-бальників отримав за кордоном

В Україні завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту 2025 року, і МОН озвучило її підсумки. Детальніше про те, з яких предметів найбільше 200-бальників, а з яких вступники не склали тесту, розповідає НУШ. До слова, один з предметів НМТ отримав більшу кількість 200-бальників серед учасників за кордоном.

В основній сесії у 2025 році взяли участь 285 тисяч учасників – це 91% зареєстрованих. Більшість з них це цьогорічні випускники.

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200 балів отримали:

2414 учасники – хоча б з одного предмета,

250 – з двох,

31 – з трьох,

3 – зі всіх чотирьох.

Найбільше 200-бальників з таких предметів:

математика – 1163 учасники;

англійська мова – 765;

українська мова – 658.

Із німецької мови 200 балів здобули 19 учасників за кордоном і 13 – в Україні.

Не склали тест з таких предметів:

математика – 11,7% (торік було 14%);

фізика – 10,3%;

хімія – 6%;

французька мова – 4,5%.

Найкраща ситуація із географією: лише 0,07% вступників не склали тест.

Учасники, які не подолали пороговий бал із певних предметів, можуть вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Професії робітничих спеціальностей нині дуже затребувані на ринку. В іншому випадки для вступу доведеться чекати рік і складати НМТ у 2026.

Додаткова сесія НМТ триватиме до 25 липня. Під час неї складатимуть тести ті учасники, які з поважних причин не змогли раніше.