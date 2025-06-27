Центр оцінювання якості освіти опрацював близько половини тестів

Як пройшло НМТ 2025, розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Вона зазначила у коментарі ZN.UA, що цього року у тестуванні взяли участь 128,8 тис. учасників. З них опрацювали майже половину тестів. Про попередні результати пише «Освіторія».

Предмети, які склали найкраще на НМТ 2025

Поки що найкраща статистика з тестів біології, географії та історії України.

Біологію не склали лише 0,06% (15 осіб серед 26,9 тис. учасників).

Результати з географії, яку складають на вибір, – 0,07% тих, хто не пройшов тест (21 учасник з 30,2 тис.)

Обов’язковий тест з історії України не склали лише 185 учасників (0,15%).

Найгірші результати на НМТ 2025

Найбільше провальних тестів, за словами Тетяни Вакуленко, з математики: кожен десятий учасник провалив НМТ (14,69 тис. учасників зі 128,8 тис.).

На другому місці – хімія, її не пройшов кожен 20-й із тих, хто обрав цей предмет (40 учасників зі 770 зареєстрованих).

Англійська мова – ще один предмет на вибір. З неї пороговий бар’єр не подолали менш ніж 3% учасників (1377 учасників із 48,9 тис. осіб).

На думку директорки Українського центру оцінювання якості освіти, причин провалу НМТ з математики є кілька. Математика – найважчий предмет, особливо, коли підготовку постійного переривають обстріли та повітряні тривоги.

«Математику проходять абсолютно всі вступники, на відміну від предметів за вибором, тобто складають цей предмет і ті, хто свідомо вивчав математику в школі, і ті, хто почав підготовлення за декілька місяців до тестування», – зазначила Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, додаткова сесія НМТ відбудеться у липні. Загалом на національний мультипредметний тест цього року зареєструвалися 312 тис. учасників.